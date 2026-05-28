Открыт набор детей в спортивную школу ХК «Рязань-ВДВ»

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» открыл набор детей для занятий в спортивной школе по направлениям фигурное катание на коньках и хоккей с шайбой. Об этом сообщили в пресс-службе ХК.
На занятия фигурным катанием принимаются дети 2022 и 2023 годов рождения.
На хоккей могут записаться рязанцы 2020, 2021, 2022 годов рождения.
Как отметили в пресс-службе хоккейного клуба, занятия ледовыми видами спорта помогают детям укрепить здоровье, обрести новые навыки, стать более дисциплинированными и координированными. Также учат подрастающее поколение работать в команде.
Уточняется, что в школе работают опытные тренеры. Воспитанники ХК «Рязань-ВДВ» принимают участие в соревнованиях различного уровня, что позволяет детям всегда развиваться и самосовершенствоваться.
Занятия, которые начнутся в сентябре, будут проходить в двух точках города: ДС «Олимпийский» (улица Зубковой, 12 корпус 2) и ЛА «Айсберг» (улица Шевченко, 51).
Для записи ребенка можно обратиться по телефону: