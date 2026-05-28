OMODA и JAECOO в апреле показали уверенный рост, более трети продаж пришлось на новинку JAECOO J6

MODA и JAECOO в апреле 2026 года заняли 6 место среди ТОП-10 самых продаваемых автомобильных брендов и реализовали 5 104 автомобиля — что на 29% больше, чем за апрель 2025 года. Доля рынка составила 4,3%. При этом около 67% от всего объема пришлось на бренд JAECOO.

Две весенние премьеры JAECOO J6 и OMODA C5 вывели бренды в ТОП-2 сегмента SUV-B по итогам последних недель прошедшего месяца. Результат апреля позволил JAECOO занять 7 позицию в ТОП-10 самых продаваемых автомобильных брендов в России с результатом 3 394 автомобиля, что на 73,8% превышает показатели апреля прошлого года (1 953 шт).

Главным драйвером роста стала новинка — кроссовер JAECOO J6, созданный для любителей активного отдыха и адаптированный под потребности владельцев домашних животных. Запуск модели состоялся в марте. А уже в апреле на эту модель пришлось более половины всех продаж бренда за месяц — 1 871 автомобиль. Интерес со стороны потребителей к новой модели вывел ее на 5 позицию в быстрорастущем сегменте SUV-B.

JAECOO J6 объединяет в себе брутальный облик классических внедорожников и современный уровень комфорта. Его полностью независимая подвеска и дорожный просвет в 176 мм обеспечивают уверенность как в городе, так и за его пределами. Фаркоп для прицепа, усиленные рейлинги на крыше и багажник объемом до 1180 л расширяют горизонты для путешествий. Защиту гарантирует кузов из высокопрочной стали в сочетании с набором ассистентов электронных систем безопасности и камерой 540°. Отдельного внимания заслуживает салон, который получил международный сертификат TÜV SÜD за комфорт и безопасность для домашних животных.

В число бестселлеров продаж апреля также вошел JAECOO J7, оказавшись на 9 месте среди ТОП-10 моделей в сегменте SUV-C. За месяц было реализовано 1 208 автомобилей. В конце прошлого года вышло новое поколение кроссовера с более элегантным дизайном и 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью до 186 л. с.

Около 70% реализованных автомобилей марки OMODA пришлось на новоепоколение модели C5. В апреле фастбэк-кроссовер занял 7 место среди самых продаваемых моделей в сегменте SUV-B. Внешне автомобиль приобрел более футуристичные черты в духе флагманской модели C7, а салон вышел на новый уровень комфорта.

Технологический прорыв обеспечивают передовые решения: новая роботизированная трансмиссия DCT, самообучающийся комплекс систем помощи водителю и флагманский 8-ядерный процессор медиасистемы Snapdragon 8155 Такие впечатляющие результаты подтверждают успешность стратегии брендов по активному обновлению модельного ряда. Уверенный старт JAECOO J6, стабильный интерес к новому поколению OMODA C5 и JAECOO J7 закладывают прочную основу для дальнейшего роста и укрепления позиций OMODA и JAECOO на российском рынке.

