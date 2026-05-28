Около 20 рязанских улиц остались без света
В 10:50 из-за технологического нарушения без света остались потребители на улицах Островского, Черновицкая, Гагарина, Стройкова, Школьный 1-й проезд, 9 Линия, 10 Линия, 11 Линия, Линия пер., Дорожный пер., Ленинского Комсомола, Новопавловская, Осипенко, Осипенко пер., Островского, Прудный переулок, Прудный проезд (Соколовка), Михайловское шоссе.
Около 20 рязанских улиц остались без света. Об этом сообщили в РГРЭС.
В 10:50 из-за технологического нарушения без света остались потребители на улицах Островского, Черновицкая, Гагарина, Стройкова, Школьный 1-й проезд, 9 Линия, 10 Линия, 11 Линия, Линия пер., Дорожный пер., Ленинского Комсомола, Новопавловская, Осипенко, Осипенко пер., Островского, Прудный переулок, Прудный проезд (Соколовка), Михайловское шоссе.
Бригада уже локализует поврежденный участок, чтобы восстановить подачу электроэнергии.
UPD: в 12:22 восстановили электроснабжение потребителей в полном объеме, сообщили в РГРЭС.