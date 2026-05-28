На пляже Пермской края на подростка упало дерево, девушка погибла

В городе Чайковский Пермского края погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщили в соцсетях. По данным SHOT, на подростка упало дерево прямо на территории городского пляжа, на берегу реки Сайгатка. Отмечается, что в регионе наблюдается сильный ветер порывами до 22 м/с. «Такой шквал может ломать деревья», — пишут в посте.