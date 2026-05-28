Госжилинспекция обязала УК отремонтировать кровлю в двух домах Рязани
Жители домов № 23 на Затинной и № 36 на Есениной пожаловались на протекание крыши. Инспекция провела проверку и выдала управляющей компании «УК ЦЕНТР» предписание устранить нарушения. Компания выполнила текущий ремонт кровли в обоих домах.
Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.
Фото: ГЖИ по Рязанской области.