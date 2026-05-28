Россиян ожидает самое долгое рабочее лето за последние три года

По словам эксперта Маргариты Богдановой-Шемраевой из общества «Знание», при пятидневной неделе россияне проработают 65 дней, а отдохнут — 27. Это больше, чем в 2024 и 2025 годах. Самым загруженным будет июль: 23 рабочих дня при всего восьми выходных.

Это рабочее лето станет самым длинным за три года. Об этом сообщило РИА Новости.

