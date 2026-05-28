Эксперты назвали BMW самой популярной маркой среди битых автомобилей в России

На втором месте Mercedes-Benz с 18% (лидер — E-Класс), на третьем — Bentley (12%). Китайские премиум-бренды (Zeekr, Voyah, Hongqi) занимают не более 3-5%. Как отметил Александр Коротков, раньше битые машины восстанавливали ради экономии, а теперь даже состоятельные россияне готовы ремонтировать люксовые авто, а сэкономленные миллионы вкладывать в тюнинг.

Эксперты проанализировали спрос на премиальные авто с повреждениями в первом квартале 2026 года. Доля BMW достигла 22% — чаще всего покупают 5-ю серию и X5, передают «Известия».

На втором месте Mercedes-Benz с 18% (лидер — E-Класс), на третьем — Bentley (12%). Китайские премиум-бренды (Zeekr, Voyah, Hongqi) занимают не более 3-5%. Как отметил Александр Коротков, раньше битые машины восстанавливали ради экономии, а теперь даже состоятельные россияне готовы ремонтировать люксовые авто, а сэкономленные миллионы вкладывать в тюнинг.

Фото: TASS/DPA/Armin Weigel.