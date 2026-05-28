Эксперт: россияне могут начать выбирать новые деликатесы из-за роста цен

Глава Союза потребителей РФ Алексей Койтов предупредил о возможном изменении в потребительских предпочтениях россиян из-за роста цен на продукты. Койтов отметил, что высокие цены на красную икру могут привести к тому, что россияне начнут выбирать более доступные деликатесы. «При текущей цене красной икры ее должны опередить другие деликатесы, ведь та же деликатесная рыба, включая осетра, стоит в два-три раза дешевле», — подчеркнул он. Кроме того, диетолог и нутрициолог Юлия Кашапова предостерегла потребителей от покупки продуктов с подозрительно низкими ценами. Она отметила, что такие товары могут скрывать нарушения условий хранения, сомнительное сырье и некачественный состав.

