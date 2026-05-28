Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
10°
Птн, 29
11°
Сбт, 30
10°
ЦБ USD 70.9 -0.77 28/05
ЦБ EUR 82.72 -0.58 28/05
Нал. USD 74.45 / 74.38 28/05 15:10
Нал. EUR 88.51 / 88.70 28/05 15:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Чери «через годы, через расстоянья». Как ведут себя китайские автомоби...
Каковы же реальные отзывы рязанцев, которые ежедневно н...
26 мая 10:53
716
Новый премиальный бренд автомобилей ESTEO объявляет о запуске дилерско...
Российский премиальный бренд ESTEO, созданный в рамках...
25 мая 15:07
643
Публичный дом на рязанской сцене. Хабаровский театр приехал на гастрол...
Хабаровский краевой театр драмы привез в Рязань «Яму» п...
22 мая 14:26
1 176
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
3 175
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Детский омбудсмен предложила снизить возраст трудоустройства детей до 12 лет
Она отметила, что у большинства подростков именно с этого возраста появляется желание работать летом. Омбудсмен добавила, что подростки стремятся быть занятыми и заработать немного денег, даже если не на весь летний сезон. Однако в настоящее время предоставить такую возможность всем желающим не удается. В соответствии с действующим законодательством, легкий труд ребенка разрешен с 14 лет при наличии письменного согласия одного из родителей. Подростки могут самостоятельно заключать трудовые договоры с 15 лет, а с 16 лет — на общих основаниях.

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что у большинства подростков именно с этого возраста появляется желание работать летом.

«Подростковая занятость — это важная тема, которую нужно разбить на несколько треков. Нам необходимо изменить федеральное трудовое законодательство, так как большинство подростков с 12 лет хотят работать летом», — подчеркнула Ярославская.

Омбудсмен добавила, что подростки стремятся быть занятыми и заработать немного денег, даже если не на весь летний сезон. Однако в настоящее время предоставить такую возможность всем желающим не удается.

В соответствии с действующим законодательством, легкий труд ребенка разрешен с 14 лет при наличии письменного согласия одного из родителей. Подростки могут самостоятельно заключать трудовые договоры с 15 лет, а с 16 лет — на общих основаниях.