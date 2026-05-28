Детский омбудсмен предложила снизить возраст трудоустройства детей до 12 лет

Она отметила, что у большинства подростков именно с этого возраста появляется желание работать летом. Омбудсмен добавила, что подростки стремятся быть занятыми и заработать немного денег, даже если не на весь летний сезон. Однако в настоящее время предоставить такую возможность всем желающим не удается. В соответствии с действующим законодательством, легкий труд ребенка разрешен с 14 лет при наличии письменного согласия одного из родителей. Подростки могут самостоятельно заключать трудовые договоры с 15 лет, а с 16 лет — на общих основаниях.

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что у большинства подростков именно с этого возраста появляется желание работать летом.

«Подростковая занятость — это важная тема, которую нужно разбить на несколько треков. Нам необходимо изменить федеральное трудовое законодательство, так как большинство подростков с 12 лет хотят работать летом», — подчеркнула Ярославская.

Омбудсмен добавила, что подростки стремятся быть занятыми и заработать немного денег, даже если не на весь летний сезон. Однако в настоящее время предоставить такую возможность всем желающим не удается.

В соответствии с действующим законодательством, легкий труд ребенка разрешен с 14 лет при наличии письменного согласия одного из родителей. Подростки могут самостоятельно заключать трудовые договоры с 15 лет, а с 16 лет — на общих основаниях.