Аналитики заявили, что китайские автомобили чаще других попадают в ДТП в России

Как объяснил вице-президент компании «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов, дело не в технике, а в популярности таких авто в коммерческих автопарках с большими пробегами. Вторыми по аварийности идут узбекские (26%), третьими — корейские (16%). Реже всего попадают в ДТП владельцы английских, шведских и японских машин.