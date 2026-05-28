13 незаконных подключений к газовым сетям нашли в Рязанской области за 2026 год

Факты зарегистрировали в Спасском, Шиловском, Рязанском, Рыбновском округах и в городе Рязани. Общий ущерб составил около 870 тысяч рублей. Рязанцам напомнили, что такие действия могут привести к пожарам, взрывам, отравлению угарным газом и даже к трагическим последствиям. Чтобы избежать неприятных ситуаций, поставщик настоятельно просит сообщать о фактах несанкционированных подключений. Также стоит отметить, что за незаконное подключение к газовым сетям и потребление газа предусмотрена административная ответственность — штраф до 15 тысяч рублей. Гражданам, ранее привлеченным к ответственности, за повторное самовольное подключение может грозить уголовная ответственность.

С начала 2026 года специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» выявили 13 случаев незаконного подключения к газоснабжению и несанкционированного потребления газа физическими лицами. Отмечается, что факты зарегистрировали в Спасском, Шиловском, Рязанском, Рыбновском округах и в городе Рязани. В сотрудничестве с представителями газораспределительных организаций все такие подключения устранены.

Все материалы по выявленным случаям самовольных подключений переданы в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности.

Рязанцам напомнили, что самовольное подключение к газовым сетям представляет опасность. Такие действия могут привести к пожарам, взрывам, отравлению угарным газом и даже к трагическим последствиям. Чтобы избежать неприятных ситуаций, поставщик настоятельно просит сообщать о фактах несанкционированных подключений.

Также стоит отметить, что за незаконное подключение к газовым сетям и потребление газа предусмотрена административная ответственность — штраф до 15 тысяч рублей. Гражданам, ранее привлеченным к ответственности, за повторное самовольное подключение может грозить уголовная ответственность.

Кроме того, абонент обязан полностью возместить ущерб поставщику газа и оплатить расходы газораспределительной организации на устранение несанкционированного подключения.