Жители рязанского села попросили опилить деревья у опасного участка дороги

Жители села Озерки обратились с просьбой обратить внимание на опасный участок дороги при спуске к выезду на трассу. Сообщение появилось в соцсетях. По словам местных жителей, уже второй год они просят провести опиловку деревьев, которые закрывают обзор водителям. «Встречки не видно. Ждем, пока случится беда?» — пишут авторы обращения. Сельчане опасаются, что ограниченная видимость на участке может привести к ДТП, и просят ответственные службы принять меры.

Жители села Озерки обратились с просьбой обратить внимание на опасный участок дороги при спуске к выезду на трассу. Сообщение появилось в соцсетях.

По словам местных жителей, уже второй год они просят провести опиловку деревьев, которые закрывают обзор водителям.

«Встречки не видно. Ждем, пока случится беда?» — пишут авторы обращения.

Сельчане опасаются, что ограниченная видимость на участке может привести к ДТП, и просят ответственные службы принять меры.