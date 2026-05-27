Житель Рязанской области получил 100 часов обязательных работ за езду без прав

Жителя Сараев, 1985 года рождения, приговорили к 100 часам обязательных работ за управление мотоциклом без прав. Об этом пишет ИД «Пресса». Инцидент произошел 16 мая, когда мужчину на мотоцикле ИЖ остановили сотрудниками ГАИ на одной из трасс округа. При проверке базы данных правоохранители установили, что он лишен права управления транспортом. Мировой судья признал сараевца виновным по статье 12.7 части 2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая предусматривает наказание за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления.

