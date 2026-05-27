Врачи спасли подростка, попавшего под товарный поезд в Рыбновском районе

10 апреля 17-летний Кирилл Н. попал под товарный поезд. В крайне тяжелом состоянии его доставили в ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой, где он 19 дней провел в реанимации. У мальчика была тяжелая сочетанная травма, ЧМТ и повреждения внутренних органов. Когда острый период миновал, подключились специалисты отделения восстановительной терапии и реабилитации.

Врачи спасли подростка, попавшего под товарный поезд в Рыбновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой.

10 апреля 17-летний Кирилл Н. попал под товарный поезд. В крайне тяжелом состоянии его доставили в ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой, где он 19 дней провел в реанимации. У мальчика была тяжелая сочетанная травма, ЧМТ и повреждения внутренних органов. Когда острый период миновал, подключились специалисты отделения восстановительной терапии и реабилитации.

Заведующая отделением Дарья Владимировна Шишкина объяснила, что реабилитацию нужно начинать как можно раньше, чтобы избежать осложнений от неподвижности: делают пассивную гимнастику, сгибание суставов, раннюю вертикализацию. Кириллу повезло — организм восстанавливается быстро. С помощью вертикализатора подросток уже сам встает и ходит, занимается с логопедом для восстановления речи и глотания. Он уже передвигается по палате, набирается сил и скоро отправится домой, отметили медики.

Фото: пресс-служба ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой.