В трех киосках в Рязанской области продавали немаркированные сигареты

Полицейские установили, что в Рыбном в трех специализированных торговых павильонах продают по невысокой цене сигареты без акцизных марок. Оперативники установили, что к сбыту причастен 36-летний владелец, уроженец страны ближнего зарубежья — натурализованный гражданин России. Полицейские изъяли из киосков 3385 пачек сигарет известных марок общей стоимостью 518 тысяч рублей. Каналы поставки нелегальной табачной продукции устанавливаются.

На мужчину завели уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).