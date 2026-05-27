В Спасске начали асфальтирование улицы Рабочей

В Спасске приступили к дорожным работам на улице Рабочей. Подрядная организация АО «Рязаньавтодор» 27 мая начала укладку асфальта на участке дороги, ведущем к детскому саду «Солнышко». Всего в этом году в городе планируется капитально отремонтировать два дорожных участка: 560 метров по улице Рабочей и около 1 километра по улице Ломоносова (от улицы Горького до улицы Урицкого).

На улице Ломоносова ранее уже выполнено фрезерование старого покрытия, в ближайшее время подрядчик также приступит к асфальтированию.

Фото: администрация Спасского округа.