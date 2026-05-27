В Сасовском следственном отделе назначен новый руководитель

Подполковник юстиции Андрей Птицын возглавил Сасовский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области. Соответствующий приказ подписан 22 мая 2026 года. Птицын начал карьеру в органах внутренних дел в 2006 году, затем перешел в следственное управление СК. До назначения с ноября 2025 года исполнял обязанности руководителя отдела.