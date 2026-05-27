В Сасовском округе проверили ход ремонта дорог на нескольких улицах

В ходе рабочей поездки в Сасовский округ министр транспорта и автодорог региона Антонина Черских совместно с главой округа Евгенией Рубцовой осмотрели ход дорожных работ. На улице Революции планируется обновить более 700 метров дорожного покрытия и обустроить тротуары. На проспекте Молодцова стартовал первый этап капитального ремонта с укладкой 1,7 километра нового покрытия. На улице Пушкина уже ведется укладка выравнивающего слоя — всего там будет обновлено более 700 метров дороги.

Проверка прошла на улицах Революции, Пушкина и проспекте Молодцова, где ведется ремонт в рамках муниципальных субсидий.

Фото: минтранс Рязанской области.