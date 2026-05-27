В Рыбновском районе запретили посещать общественные пространства после обработки от клещей и комаров

25 мая провели акарицидную обработку и обработку от личинок комаров на береговых зонах в деревне Баграмово, городе Рыбное, селах Константиново и Кузьминское. Временный запрет на посещение обработанных территорий действует для безопасности жителей.

