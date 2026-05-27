В Рязанской области стартовал рейд ГАИ

Рейд проводят в среду, 27 мая. Он направлен на предотвращение выезда на встречную полосу. Водителям напомнили, что за нарушение грозит лишение «прав» до полугода или штраф 7 500 рублей.