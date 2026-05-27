В Рязанской области продлили горячую линию по детскому отдыху и товарам до 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Из-за множества обращений Роспотребнадзор решил продлить работу консультаций. Специалисты помогут с вопросами о безопасности лагерей, составлении договоров, сборе ребенка в лагерь, а также по качеству одежды, обуви, игрушек, детского питания и книг.