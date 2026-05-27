В Рязанской области погибло более 180 пчелосемей

В Ряжском округе более 180 пчелосемей погибло в период с 19 по 25 мая после обработки поля озимого рапса в селах Введеновка, Журавинка, деревне Марьино. Об этом сообщил ИД «Пресса». Наталья Медведева, у которой есть семейная пасека, подчеркнула, что это только известные данные, есть пчеловоды, которые промолчали. При этом, по ее словам, только у двух пострадавших оказались паспорта пасеки. «Большинство пчеловодов до сих пор не оформили паспорта пасек и поэтому, если случается беда, их голоса никто не слышит и в статистику они не попадают», — добавила Наталья Медведева.

В Ряжском округе более 180 пчелосемей погибло в период с 19 по 25 мая после обработки поля озимого рапса в селах Введеновка, Журавинка, деревне Марьино. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Наталья Медведева, у которой есть семейная пасека, подчеркнула, что это только известные данные, есть пчеловоды, которые промолчали.

При этом, по ее словам, только у двух пострадавших оказались паспорта пасеки.

«В 2019 году на массовую гибель пчел пожаловались более десяти пчеловодов, в 2025 году — всего трое. Наверное, это хорошо. Но большинство пчеловодов до сих пор не оформили паспорта пасек и поэтому, если случается беда, их голоса никто не слышит и в статистику они не попадают», — добавила Наталья Медведева.

Кроме того, отмечается, что 25 мая на совещании в администрации Ряжского округа снова призвали сельхозпредприятия своевременно оповещать пчеловодов об обработках полей, рекомендовали использовать биопрепараты или препараты третьего класса опасности и проводить обработки ночью.