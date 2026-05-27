В Рязанской области осудят мужчину за убийство около кафе

Установлено, что в ноябре 2025 года ночью обвиняемый находился возле кафе в деревне Лукьяново Сасовского округа. Из-за неприязни между двумя жителями случился конфликт. Мужчина нанес знакомому не менее восьми ударов ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Фигуранта заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сасовский райсуд.

В Рязанской области осудят мужчину за убийство около кафе. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Отмечается, что за совершение указанного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.