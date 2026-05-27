В Рязанской области число ДТП снизилось на 12,7%

В Рязанской области подвели итоги работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Заседание профильной комиссии провел Павел Супрун. По данным за первые четыре месяца года, в регионе зафиксирована положительная динамика: общее число ДТП снизилось на 12,7%; количество погибших уменьшилось на 40%; число пострадавших сократилось на 8,2%. При этом отмечен рост аварийности на федеральных трассах — показатель увеличился на 8,9%. Наибольшую долю происшествий составляют столкновения транспортных средств (58% от общего числа ДТП).