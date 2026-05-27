В Рязанской области 29 мая заработает «телефон доверия» по вопросам коррупции
29 мая в УФССП России по Рязанской области будет работать «телефон доверия» для сообщений о коррупционных нарушениях. Обратиться можно по номеру: 8 (4912) 29-46-00. По телефону будут принимать информацию: о готовящихся или совершенных коррупционных преступлениях; о конфликтах интересов на госслужбе; о нарушении сотрудниками запретов и ограничений, связанных с государственной гражданской службой. Заявителям необходимо указать ФИО, суть обращения, данные отделения судебных приставов, а также контактную информацию для ответа.
Обратиться можно по номеру:
По телефону будут принимать информацию:
- о готовящихся или совершенных коррупционных преступлениях;
- о конфликтах интересов на госслужбе;
- о нарушении сотрудниками запретов и ограничений, связанных с государственной гражданской службой.
В ведомстве уточнили, что «телефон доверия» работает в автоматическом режиме с записью обращений. Заявителям необходимо указать ФИО, суть обращения, данные отделения судебных приставов, а также контактную информацию для ответа.
Кроме того, жители региона могут направить обращения письменно или записаться на личный прием в УФССП и районные отделения судебных приставов.