В Рязанской области 29 мая заработает «телефон доверия» по вопросам коррупции

29 мая в УФССП России по Рязанской области будет работать «телефон доверия» для сообщений о коррупционных нарушениях. Обратиться можно по номеру: 8 (4912) 29-46-00. По телефону будут принимать информацию: о готовящихся или совершенных коррупционных преступлениях; о конфликтах интересов на госслужбе; о нарушении сотрудниками запретов и ограничений, связанных с государственной гражданской службой. Заявителям необходимо указать ФИО, суть обращения, данные отделения судебных приставов, а также контактную информацию для ответа.

29 мая в УФССП России по Рязанской области будет работать «телефон доверия» для сообщений о коррупционных нарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Обратиться можно по номеру: 8 (4912) 29-46-00 .

По телефону будут принимать информацию:

о готовящихся или совершенных коррупционных преступлениях;

о конфликтах интересов на госслужбе;

о нарушении сотрудниками запретов и ограничений, связанных с государственной гражданской службой.

В ведомстве уточнили, что «телефон доверия» работает в автоматическом режиме с записью обращений. Заявителям необходимо указать ФИО, суть обращения, данные отделения судебных приставов, а также контактную информацию для ответа.

Кроме того, жители региона могут направить обращения письменно или записаться на личный прием в УФССП и районные отделения судебных приставов.