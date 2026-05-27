В Рязани врачи спасли пациента с инсультом
В Областную клиническую больницу Рязани поступил пациент с признаками инсульта. Об этом сообщили в медучреждении.

По словам врачей, мужчине стало плохо еще утром, но он списал недомогание на усталость и продолжил заниматься делами. Позже у него резко ухудшилось состояние: появились проблемы с координацией, двоение в глазах и сильная головная боль.

Прохожие заметили, что мужчина с трудом держится на ногах, и вызвали скорую помощь. Бригада медиков предварительно диагностировала инсульт и оперативно доставила пациента в ОКБ.

В больнице диагноз подтвердился, и пациента подготовили к тромболитической терапии (тромболизису) — методу, позволяющему растворить тромб и восстановить кровоток.

Как уточнил заведующий рентгеноперационным ангиографическим кабинетом регионального сосудистого центра Дмитрий Суров, тромболизис проводится в первые 3-4,5 часа после появления симптомов инсульта.

В данном случае от момента ухудшения состояния до доставки в больницу прошло около 1,5 часа, что позволило провести лечение своевременно. После курса терапии пациент был выписан в удовлетворительном состоянии для дальнейшего наблюдения.