В Рязани сбили 11-летнюю девочку
26 мая, около 13:15, у дома № 13А на улице Интернациональной 47-летний водитель из Рыбновского района на «Ладе Весте» сбил школьницу. Ребенок пострадал — его госпитализировали.
В Рязани сбили 11-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГАИ.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Фото: пресс-служба ГАИ по Рязанской области.