В Рязани огромную яму на дороге закидали ветками

Жители обнаружили провал у дома на Новослободской. По словам горожан, кто-то замаскировал выбоину ветками, хотя под покрытием скрывается провал. Люди опасаются обрушения и просят убрать ветки и заделать яму.