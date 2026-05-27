В Рязани обновили теплоизоляцию на нескольких участках тепловой сети

В течение мая специалисты Рязанского межрайонного предприятия тепловых сетей (РМПТС) успешно завершили замену поврежденной теплоизоляции на нескольких участках тепловой сети. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Работы проведены по следующим адресам: ул. Островского, 36к.1; ул. Бирюзова, 1к.7; ул. 1-я линия, 3; проезд Гоголя, 4; ул. Станкозаводская, 28; ул. Советской Армии, 15; ул. Гоголя, 7; ул. Бабушкина, 5; ул. Новая, 63.