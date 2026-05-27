В Рязани изменили маршрут «Зеленого марафона»

В администрации Рязани сообщили о проведении спортивного и социального проекта Сбера «Зеленый марафон». Мероприятие состоится 30 мая в Лесопарке. Старт забега запланирован на 9:00. Организаторы уточнили, что по техническим причинам маршрут был изменен. Теперь он пройдет по следующей схеме: МАУК «Лесопарк» — Окское шоссе — озеро Ореховое — Окское шоссе — МАУК «Лесопарк».