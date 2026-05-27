В Рязань прибудет «Театральный поезд»

«Театральный поезд» прибудет в Рязань 18 и 19 июня. Всероссийский проект приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей РФ и объединяет все регионы страны. Поезд посетит 43 города. В каждом предусмотрено проведение двухдневного театрального фестиваля. В Рязани, помимо театральных показов, состоится два масштабных события под открытым небом. Программа события доступна на нашем сайте.

В Рязань прибудет «Театральный поезд». Об этом сообщили в пресс-службе областного театра кукол.

«Театральный поезд» будет в Рязани 18 и 19 июня. Всероссийский проект приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей РФ и объединяет все регионы страны. Поезд посетит 43 города. В каждом предусмотрено проведение двухдневного театрального фестиваля.

В Рязани, помимо театральных показов, состоится два масштабных события под открытым небом. Программа события:

18 июня, 10.00, вокзал Рязань-1 — «Прибытие Театрального поезда». Возрастное ограничение — 6+. Вход — свободный.

18 июня, 15.00 — театр кукол Мордовии покажет на сцене Рязанского театра юного зрителя спектакль «Красная шапочка». Возрастное ограничение — 6+. Это «сказочный спектакль для всей семьи». Билеты можно приобрести в кассе и на сайте театра юного зрителя.

18 июня, 18.00 — Нижегородский театр юного зрителя покажет на сцене Рязанского театра драмы спектакль «Васса». Возрастное ограничение — 16+.

Спектакль поставлен по пьесе Максима Горького, которая сейчас не входит в школьную программу. Билеты — в кассе и на сайте театра драмы.

18 июня, 21.15, амфитеатр перед зданием Рязанского театра кукол — Театрализованная программа «Рязань. Театр. Союз». Возрастное ограничение — 6+.

Участвуют: артисты рязанских театров, уличный театр «Странствующие Куклы Господина Пэжо», Brass- оркестр Дмитрия Сапарина, театр танца «ОГНИ» и Современная школа движения «Generation X team».

Вход — свободный.

19 июня, 12.00 — Дзержинский драмтеатр представит на сцене Рязанского театра юного зрителя спектакль «Золотой петушок». Возрастное ограничение — 6+

Организаторы обещают, что сказка Александра Пушкина «оживет» на глазах. Билеты — в кассе и на сайте Рязанского театра юного зрителя.

19 июня, 18.00 — русский драматический театр Мордовии покажет на сцене Рязанского театра драмы спектакль «День числа Пи». Возрастное ограничение — 12+.

По словам организаторов, это «простая и светлая» история о взрослении. Пережить «трудный возраст» помогут: юмор, музыка, математика.

Спектакль — соискатель Национальной театральной Премии «Золотая маска», участник Всероссийского форум-фестиваля социального театра «Особый взгляд».

Билеты — в кассе и на сайте Рязанского театра драмы.

Уточняется, что спектакли фестиваля участвуют в программе «Пушкинская карта». Вход на театральные события под открытым небом — свободный.

Кроме того, 18 и 19 июня на вокзале Рязань-1 можно будет посетить бесплатную выставку, посвященную Союзу театральных деятелей РФ, театральному искусству и театральным профессиям. Возрастное ограничение — 6+.

Фото в галерее — пресс-служба рязанского театра кукол.