В России предложили сделать бесплатными выпускные в школах

С соответствующей инициативой выступила депутат Госдумы Марина Ким. Она предложила снять финансовую и организационную нагрузку с родителей и учителей и передать подготовку выпускных городским властям. Предполагается, что муниципалитеты могут взять на себя полную организацию: предоставление площадки, логистику и обеспечение безопасности. Тем самым, как считает Ким, снизится финансовая нагрузка на семьи.