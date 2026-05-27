В России начали производить особые линзы для лечения катаракты

Россияне получили возможность бесплатно установить уникальную интраокулярную линзу «Ясень» для лечения катаракты в рамках программы госгарантий. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Производство этой отечественной линзы, которая заменяет работу естественного хрусталика, стартовало на базе исследовательского центра «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Федорова. На первом этапе планируется выпускать до 12 тысяч линз в год, а в будущем мощности будут увеличены до 25 тысяч единиц. Отмечается, что линза «Ясень» предназначена для имплантации после удаления помутневшего хрусталика и превосходит стандартные монофокальные модели по качеству. Установка этой линзы позволяет значительно улучшить зрение, что особенно важно для пациентов любого возраста.

После операции многие пациенты смогут отказаться от ношения очков, а для тех, кто страдает от сочетания катаракты и возрастной дальнозоркости, линза обеспечит возможность фокусировки на различных расстояниях. Для пациентов с сопутствующими офтальмологическими заболеваниями предусмотрены специальные модификации линзы.