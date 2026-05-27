В России мусульмане начали отмечать Курбан-байрам
В России мусульмане начали отмечать Курбан-байрам. Об этом сообщило издание «Известия».
27 мая верующие собрались в мечетях по всей стране для праздничного намаза. В Москве торжественные мероприятия прошли в Соборной мечети и Центре мировых религий в Коммунарке.
Муфтий Равиль Гайнутдинов отметил, что российские мусульмане молятся за мир и процветание государства, а паломники в Мекке также возносили молитвы за страну.
Отмечается, что этот праздник знаменует окончание хаджа и установлен в память о готовности пророка Ибрахима принести в жертву сына, которого Всевышний заменил бараном.