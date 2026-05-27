В России изменился перечень товаров для параллельного импорта. Об этом сообщило издание ТАСС.

С 27 мая вступил в силу обновленный список продукции, разрешенной к ввозу без согласия правообладателей. Из него исключены отдельные позиции компьютерной техники Acer, Asus, HP, Intel, Samsung, Toshiba и других брендов. Также под ограничения попали электробритвы Braun, зубные пасты Biorepair, печатное оборудование Ricoh и игрушки Spin Master.

В Минпромторге заверили, что на ассортименте это не скажется: аналогичную продукцию можно ввозить через дружественные страны или покупать отечественные аналоги.