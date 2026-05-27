В прокуратуре Рязанской области открыли горячую линию по вопросам ЕГЭ и ОГЭ

Прокуратура Рязанской области организовала горячую линию по вопросам проведения ЕГЭ и ОГЭ. Жители региона могут обратиться по вопросам соблюдения прав обучающихся при проведении экзаменов, зачисления в образовательные организации, комплектования 10-11 классов, а также отказов в переводе. Сообщить о нарушениях можно в рабочие дни с 9:00 до 18:00, в пятницу — до 16:45, по телефонам:

Прокуратура Рязанской области организовала горячую линию по вопросам проведения ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Жители региона могут обратиться по вопросам соблюдения прав обучающихся при проведении экзаменов, зачисления в образовательные организации, комплектования 10-11 классов, а также отказов в переводе.

Сообщить о нарушениях можно в рабочие дни с 9:00 до 18:00, в пятницу — до 16:45, по телефонам:(4912) 20-06-31 и +7 (910) 631-08-17 .

Также обращения принимают территориальные прокуратуры по месту нахождения образовательных учреждений.