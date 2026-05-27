В Минздраве хотят запретить продажу лекарств без электронного рецепта

Минздрав России разрабатывает законопроект, который запретит продажу рецептурных лекарств без электронного рецепта. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Она отметила, что на сегодняшний день все еще случаются продажи таких препаратов без рецепта, однако введение четкой привязки к электронному рецепту через систему МДЛП позволит полностью исключить возможность покупки лекарств без него. Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай добавил, что в настоящее время ведомство завершает доработку текста законопроекта. В течение нескольких месяцев он будет обсужден с Советом Федерации, после чего ожидается его принятие.

