В Минобороны сообщили о взятии Гранова и Воздвижевки

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Гранов в Харьковской области, а группировка «Восток» освободила Воздвижевку в Запорожской области, продолжив продвижение в глубину обороны противника.