В МИД РФ пригрозили приостановить газовое соглашение с Арменией из‑за ее курса на ЕС

Мария Захарова сообщила, что Москва в одностороннем порядке приостановит или денонсирует соглашение 2013 года о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Соответствующее письмо главы Минэнерго Сергея Цивилева уже передано армянской стороне. Документ бессрочно отменил экспортные пошлины для Армении, но запрещает реэкспорт в третьи страны.