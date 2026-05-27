В Липецке две женщины и годовалый ребенок погибли при взрыве и пожаре в доме
Инцидент произошел 26 мая на улице Баумана. Отмечается, что в частном жилом доме случился сильный пожар. По предварительной информации Артамонова, происшествие сопровождалось хлопком. Губернатор уточнил, что здание получило серьезные повреждения, частично обрушились конструкции. Огонь перекинулся на автомобили и надворные постройки. В момент взрыва в доме находились две женщины и годовалый ребенок. Они погибли. По предварительной информации прокуратуры Липецкой области, причиной возгорания может быть взрыв бытового газа. В СК сообщили, что возбуждено уголовное дело.
В Липецке две женщины и годовалый ребенок погибли при взрыве и пожаре в доме. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
Инцидент произошел 26 мая на улице Баумана. Отмечается, что в частном жилом доме случился сильный пожар. По предварительной информации Артамонова, происшествие сопровождалось хлопком.
Губернатор уточнил, что здание получило серьезные повреждения, частично обрушились конструкции. Огонь перекинулся на автомобили и надворные постройки.
В момент взрыва в доме находились две женщины и годовалый ребенок. Они погибли.
По предварительной информации прокуратуры Липецкой области, причиной возгорания может быть взрыв бытового газа. В СК сообщили, что возбуждено уголовное дело.
Фото и видео: МЧС России.