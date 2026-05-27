В гостехнадзоре рассказали о проверке аттракционов перед летним сезоном

Об этом на заседании регправительства 27 мая сообщил руководитель областной инспекции гостехнадзора Александр Сандрыкин. Он подчеркнул, что в области не зафиксировано ни одного случая травмирования людей на аттракционах по причине их неисправности или нарушения правил эксплуатации техники. На 27 мая в реестре Рязанской области числится 82 аттракциона. В летнем сезоне 2025 года к работе было допущено свыше 160 единиц развлекательного оборудования, включая гастролёров из других регионов. Такой разрыв в цифрах объясняется сезонностью и мобильностью индустрии развлечений.

Руководитель областной инспекции гостехнадзора сообщил, что контроль за безопасностью ведется в двух форматах: плановые выездные проверки и профилактические визиты. Специалисты используют мобильное приложение «Инспектор», которое позволяет оперативно фиксировать технические параметры и оформлять документы на месте.

По словам Сандрыкина, такой подход помогает не только своевременно находить нарушения, но и консультировать владельцев аттракционов прямо в процессе осмотра, предотвращая возможные инциденты до начала работы с посетителями.