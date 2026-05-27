В Астрахани из-за падения башенного крана во время урагана погиб крановщик

26 мая в Астрахани во время сильного ветра рухнул башенный кран на строительной площадке в микрорайоне Бабаевского. Во время падения в кабине находился крановщик. Мужчина погиб на месте от полученных травм. По данным следствия, трагедия произошла на фоне неблагоприятных погодных условий. Накануне региональное МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с ливнями, грозой, градом и усилением ветра до 20-27 м/с. Несмотря на штормовое предупреждение, высотные работы на стройплощадке не остановили.

По факту происшествия Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани СУ СК России по Астраханской области организовал процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям ответственных за безопасность на объекте лиц.