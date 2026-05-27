В Амурской области клиника сутки скрывала смерть пациентки во время операции

41-летняя Евгения (на фото) легла на плановую операцию по подшиванию матки из-за опущения, заплатив более 80 тысяч рублей. Во время вмешательства после наркоза она не пришла в себя. Родственники забили тревогу ещё вечером, но сотрудники медцентра уверяли, что женщина просто тяжело отходит от сна. Лишь утром семье сообщили о смерти.

В Амурской области клиника сутки скрывала смерть пациентки во время операции. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохин новости 18+".

Причину трагедии так и не назвали. Местные жители отмечают, что клиника — одна из самых дорогих, но с массой негативных отзывов на хамство, антисанитарию и непрофессионализм.

У погибшей остались двое сыновей — 20-летний Дмитрий и 8-летний Игнат.

Фото: «Плохие новости 18+".