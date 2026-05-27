SuperJob: каждый второй россиянин хочет уйти с работы из-за низкой зарплаты

Стало известно, что 46% трудоустроенных граждан ищут новое место из-за недовольства доходом. Еще 10% не устраивает отсутствие карьерного роста, а 9% хотят сменить сферу деятельности. Также среди причин — угроза сокращений (8%), плохое руководство и условия труда (по 7%), удаленность работы от дома (6%).

Отмечается, что мужчины чаще жалуются на карьерный застой и начальство, женщины — стремятся в другую сферу и переживают из-за сокращений.