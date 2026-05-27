Суд признал банкротом рязанский завод бытовой химии

Установлено, что в Едином Федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц 11 июня 2025 года появилась информация о решении ликвидировать «Мистер Грин». Суд выяснил, что у завода была непогашенная задолженность. «Мистер Грин» решили признать банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство по упрощенной процедуре в режиме ликвидируемого должника. Решение не вступило в законную силу.