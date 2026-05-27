Средний размер автокредита в РФ за год вырос почти на 18%

В апреле 2026 года он достиг 1,48 млн рублей против 1,26 млн годом ранее. В марте было 1,52 млн, за месяц показатель сократился на 2,2%. Самые большие суммы — в Москве (2,05 млн), Подмосковье (1,82 млн) и Петербурге (1,74 млн).

В Национальном бюро кредитных историй пояснили, что с сентября прошлого года средний размер стабилизировался на уровне около 1,5 млн рублей. При этом банки не склонны рисковать, а спрос сдерживают высокие ставки, рост утильсбора и цен на авто. Количество выданных автокредитов в апреле составило 84,3 тыс., снизившись на 9,5% к марту, но год к году — плюс 1,8%. Доля отказов по заявкам — 76,1%, что на 8,1 процентного пункта меньше, чем год назад.