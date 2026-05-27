Спрос на летние путешествия по России впервые за два года снизился. Об этом сообщило издание «Известия».

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. По его словам, рынок внутреннего туризма после нескольких лет бурного роста вступил в фазу естественной коррекции: в 2024 году спрос вырос более чем на 15%, а в 2025-м — около 5%, тогда как сейчас фиксируется небольшое снижение.

Уманский пояснил, что снижение спроса на 4,8% следует воспринимать спокойно, поскольку это естественная коррекция после предыдущего активного роста. Одновременно он отметил, что на фоне укрепления рубля зарубежные направления становятся более доступными и привлекательными для путешественников.