Сотни рязанцев остались на ночь без холодной воды
Сотни рязанцев остались на ночь без холодной воды. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».
Ресурса не будет до 22:00 на улице:
- Молодцова 3, 5 корп.1,7.
Также без воды до 23:00 останутся жильцы адресов:
- Михайловское шоссе 69а, 69 корп.1, 69 корп.2, 69 корп.3,73а, 73 корп.1, 73 корп.2, 240 корп.1, 242, 246, 250 корп.1, 250 корп.2, 250 корп.3, 250 корп.4, 250 корп.5, 250 корп.6, 250 корп.7;
- Михайловское шоссе с 240 по 266 (частный сектор, четная сторона);
- Михайловское шоссе 65а (МАДОУ Детский сад № 34);
- Михайловское шоссе, д. 268 — АМК Рязанский.
ЦТП/котельные:
- Михайловское шоссе 69в;
- Михайловское шоссе 250а;
- КНС № 7.
Помимо этого, снижено давление холодной воды по адресам:
- Михайловское шоссе д. 75, 75 к.1, 77, 77 к1, 89, 89 к.2, 89 к.3, 91, 93, 93 к.1, 93 к.2;
- Кирпичный завод;
- Кирпичный завод — ЗОА «Рязанский кирпичный завод»;
- ул. Покровская;
- ул. Мирная;
- ул. Роща;
- ул. Мехзавода;
- ул. Керамзавода;
- Октябрьский городок д. 19, 21, 33, 34, 35, 35 к.1, 36, 37, 38, 40, 43;
- Октябрьский городок д.33а — д/сад № 24;
- Керамзавода д.8а — школа № 22;
- Керамзавода д.25а — д/сад № 29;
- Мехзавода д.35а -д/сад № 48;
- Мехзавода д. 7 -д/сад № 48;;
- Мехзавода д. 25 -школа № 54;
- Десантное училище
ЦТП/котельные:
- Октябрьский городок д.45;
- Мехзавода д.10;
- Керамзавода д.21а;
- Михайловское шоссе д. 89 б.
Кроме того, до 2:00 28 мая без ресурса останутся адреса:
- 3-и Бутырки 1, 2, 3, 3 корп.1, 3 корп.2, 3 корп.3, 3 корп.4, 3 корп.9.