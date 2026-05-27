Сотни рязанцев остались на ночь без холодной воды

Ресурса не будет до 22:00 на улице: Молодцова 3, 5 корп.1,7. Также без воды до 23:00 останутся жильцы адресов: Михайловское шоссе 69а, 69 корп.1, 69 корп.2, 69 корп.3,73а, 73 корп.1, 73 корп.2, 240 корп.1, 242, 246, 250 корп.1, 250 корп.2, 250 корп.3, 250 корп.4, 250 корп.5, 250 корп.6, 250 корп.7; Михайловское шоссе с 240 по 266 (частный сектор, четная сторона) и т. д. Кроме того, до 2:00 28 мая без ресурса останутся адреса: 3-и Бутырки 1, 2, 3, 3 корп.1, 3 корп.2, 3 корп.3, 3 корп.4, 3 корп.9. Помимо этого, снижено давление холодной воды по адресам: Михайловское шоссе д. 75, 75 к.1, 77, 77 к1, 89, 89 к.2, 89 к.3, 91, 93, 93 к.1, 93 к.2; Кирпичный завод; Кирпичный завод — ЗОА «Рязанский кирпичный завод»; ул. Покровская и т. д.