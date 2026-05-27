Скончался ветеран органов внутренних дел Рязанской области Василий Задубровский

На 63-м году жизни скончался ветеран органов внутренних дел Рязанской области Василий Николаевич Задубровский, полковник милиции в отставке. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Большую часть своей карьеры он посвятил службе в Госавтоинспекции, возглавляя региональное управление ГИБДД с декабря 2006 года по июль 2011 года. За время службы Василий Николаевич был удостоен множества наград, включая медали «За отличие в охране общественного порядка» и «За доблесть в службе».

На 63-м году жизни скончался ветеран органов внутренних дел Рязанской области Василий Николаевич Задубровский, полковник милиции в отставке. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Большую часть своей карьеры он посвятил службе в Госавтоинспекции, возглавляя региональное управление ГИБДД с декабря 2006 года по июль 2011 года. За время службы Василий Николаевич был удостоен множества наград, включая медали «За отличие в охране общественного порядка» и «За доблесть в службе».

Руководство, личный состав и ветераны органов внутренних дел Рязанской области выразили свои соболезнования родным, близким и коллегам покойного.