Рязанский приборный завод принял участие в Международном форуме по безопасности
Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) представил офтальмологическое оборудование на Международном форуме по безопасности под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации в Подмосковье в составе экспозиции Минздрава России.

На коллективном стенде представлен тонометр внутриглазного давления через веко цифровой портативный ТГДц-01 «ПРА» производства ГРПЗ. Он предназначен для измерения истинного внутриглазного давления (ВГД) через веко в области склеры у взрослых и детей без применения анестезии. Повышенное ВГД является фактором риска опасной болезни — глаукомы, которая приводит к слепоте.

Тонометр ТГДц-01 прост в обращении и не требует дополнительных расходных средств. Позволяет проводить измерение внутриглазного давления быстро, безопасно, не вызывает дискомфорта у пациента. Звуковая сигнализация во время измерения помогает контролировать правильное положение прибора, а серия измерений гарантирует высокую достоверность результата. Изделие оптимально для использования при профилактических осмотрах.

«ГРПЗ более 20 лет выпускает приборы для измерения внутриглазного давления. В этой сфере у нас богатый опыт разработки и производства. Много лет наша продукция востребована на рынке России. Тонометр ТГДц-01 внесен в Государственный реестр средств измерения РФ, а также с 2025 года имеет регистрационные удостоверения Республики Беларусь и Казахстана. В эти страны мы уже начали поставки и планируем их наращивание», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

В рамках форума предусмотрено проведение XIV международной встречи представителей, курирующих вопросы безопасности, разноплановых тематических заседаний (научных конференций, круглых столов, брифингов, презентаций), двусторонних и многосторонних встреч, выставочных экспозиций по конкретным направлениям деятельности профильных российских ведомств и организаций. Минздрав России организует экспозицию, на которой будут представлены передовые отечественные разработки в области медицинских изделий и лекарственных препаратов. Экспозицию посетят иностранные делегации, а также участники форума.